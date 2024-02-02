أسرع استعلام عن المخالفات المرورية «أون لاين».. هتعرفها وأنت في بيتك

كثير من قائدى المركبات يهتمون بمعرفة أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، لمعرفة قيمة المخالفة المرورية التي ارتكبوها حتى يتمكنوا من سدادها، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو للغرامة حال التأخير في الدفع، وما يترتب عليها من سحب رخصة القيادة أو سحب رخصة قائد المركبة.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

هناك عدة روابط أتاحتها الحكومة المصرية وتمثل لقائدي المركبات أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، منها بوابة مصر الرقمية، وموقع النيابة العامة، حيث إنّها روابط إلكترونية يستطيع من خلالها قائدي المركبات بالاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور التابع لها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الرقمية

- الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر الرابط.

- الضغط على أيقونة مركباتي لخدمات المرور عبر الرابط.

- أختيار ايقونة الاستعلام عن رخصة مركبة عبر الرابط.

- إدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة.

- اضغط على كلمة استعلم.

- تظهر قيمة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية عبر مصر الرقمية

- الدخول على رابط.

- الضغط على أيقونة تسديد المخالفات عبر الرابط.

- التأكد من صحة البيانات الخاصة بقائد المركبة.

- التأكد من صحة رقم الرخصة ورقم لوحة السيارة.

- اضغط على كلمة تسديد.

- اختيار إحدى طرق الدفع الإلكترونية.

أسرع استعلام عن مخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

وفي ذات السياق، أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني، لقائدي المركبات، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت متعلقة برخصة قائد المركبة أو رخصة المركبة ذاتها، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط هنــــا.

- أختيار أيقونة خدمات نيابات المرور.

- الضغط على أيقونة مخالفات المرور.

- اختر نوع المخالفة المرورية بين «رخص القيادة - رخص المركبات».

- إدخال البيانات الخاصة بالرخصة.

- إدخال رقم الرخصة.

- تحديد المحافظة التابعة لها رخصة السيارة.

- تحديد نوع الترخيص.

- الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

- تظهر بيانات المخالفات.

كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

- تحديد نوع رخص المركبات.

- إدخال بيانات لوحة السيارة.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

رقم استعلام مخالفات المرور

واختلفت القيمة المالية لغرامات مخالفات المرور وفقا لقانون المرور الجديد، وجاءت كما يلي.

- انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

- السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3 آلاف جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

مخالفات المرور الخاصة بالسرعات

أما قيمة مخالفات القيادة السريعة على الطرق، وفقا لقانون المرور الجديد فجاءت كما يلي.

- مخالفة السير ببطء ملحوظ عند تقاطع كوبري: قيمة الغرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه.

- مخالفة السير ببطء ملحوظ عند مدخل النفق: قيمة الغرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة: قيمة الغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

مخالفات تغييرأو تخريب أو عدم تركيب اللوحات المعدنية

- مخالفة تغيير لون لوحة المركبة: تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

- مخالفة تخريب لوحة المركبة: تصل لـ1500 جنيها، وإيقاف صاحب السيارة 6 أشهر.

- مخالفة عدم تركيب لوحة المركبة: تتراوح قيمة الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- مخالفة استعمال لوحة مركبة غير خاصة بالسيارة: تتراوح قيمتها بين بين 300 و1500 جنيه.