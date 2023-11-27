«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا في مصر.. وتنصح بارتداء ملابس ثقيلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الثلاثاء، متوقعة أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 22 درجة مئوية.

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء، وكذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لذا نصحت المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا "جواكت"، خاصة عند الخروج.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس غدا هي الشبورة المائية صباحا، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت أنه توجد فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 28 نوفمبر

وتأتي درجات الحرارة غدا الثلاثاء 28-11-2023 على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.