 حالة الطقس اليوم: لطيف نهارا وشبورة كثيفة والعظمى على القاهرة 22

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، موضحة أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس بارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

أمطار خفيفة اليوم

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطك متفرقة من الصحراء الغربية، فيما تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.