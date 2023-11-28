تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28-11-2023

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، بعد أن انخفضت الأسعار في منتصف تعاملات أمس بقيمة 15 جنيهات، ليبلغ إجمالي هبوط الأسعار خلال يومين فقط 20 جنيها، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 3200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2400 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يسجل في بداية التعاملات الصباحية 1867 جنيها.

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1600 جنيه.

- وعن سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية يبلغ 22400 جنيه للشراء.

- وصل سعر الأونصة في بداية التعاملات الصباحية إلى 99 ألفا و520 جنيها.