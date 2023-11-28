روبرت دي نيرو غاضب بعد حذف جزء من خطابه في حفل «جوثام»: «الكذب أداة الدجال»

أبدى النجم الأمريكي روبرت دي نيرو غضبه الشديد بعد حذف جزء من كلمته التي كتبها ليلقيها على المسرح في حفل توزيع جوائز جوثام في مدينة نيويورك، مساء أمس، أثناء تسليم المخرج مارتن سكورسيزي جائزة عن فيلمه «Killers of the Flower Moon»، الذي يشارك «دي نيرو» في بطولته مع ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون.

ولاحظ روبرت دي نيرو أن تم اقتطاع جزء من خطابه الذي كان يتضمن العديد من التعليقات على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسياسته، والإبقاء فقط على الجزء الذي تحدث فيه عن الفيلم الفائز فقط، قائلا: «لقد تم تغيير بداية خطابي وقطعه ولم أكن أعلم بذلك، ولكني سأقوم بقرأته»، ووجه اللوم لـ«ستدويوهات آبل»، على قطع خطابه، قائلا: «لكنني لا أشعر برغبة في شكرهم على الإطلاق بعد ما فعلوه.. كيف يجرؤون على فعل ذلك في الواقع؟».

روبرت دي نيرو يهاجم السياسة الأمريكية في خطابه: الحقائق يتم استبدالها

وقال روبرت دي نيرو على المسرح: «التاريخ لم يعد تاريخا بعد الآن، الحقيقة ليست الحقيقة، وحتى الحقائق يتم استبدالها بحقائق بديلة ومدفوعة بنظريات المؤامرة والقبح، في فلوريدا، يتم تعليم الطلاب الصغار أن العبيد طوروا مهارات يمكن تطبيقها لمصلحتهم الشخصية، صناعة الترفيه ليست محصنة ضد هذا المرض المتقيح».

وأضاف: «قال الدوق جون واين عبارته الشهيرة عن الأمريكيين الأصليين: (لا أشعر أننا أخطأنا في أخذ هذا البلد العظيم منهم، كان هناك أعداد كبيرة من الناس الذين يحتاجون إلى أراضٍ جديدة، وكان الهنود يحاولون بأنانية الاحتفاظ بها لأنفسهم)، لقد أصبح الكذب مجرد أداة أخرى في ترسانة الدجال، لقد كذب علينا الرئيس السابق أكثر من 30 ألف مرة خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وهو يواصل وتيرة حملته الانتقامية الحالية، مع كل أكاذيبه، لا يستطيع إخفاء روحه إنه يهاجم الضعفاء، ويدمر هدايا الطبيعة ويظهر عدم احترامه».