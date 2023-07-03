وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن عمر 19 عامًا

توفي حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو، حسب ما أعلنت وسائل إعلام أجنبية، وذلك عن عمر ناهز 19 عامًا، وذلك نقلًا عن والدته درينا دي نيرو، التي رثت ابنها بكلمات مؤثرة عبر حسابها بمنصات السوشيال ميديا، وتأكّيدها أنَّها كانت تتمنى لو كانت معه في هذه اللحظات.

وفاة حفيد روبرت دي نيرو

وتأتي وفاة ليوناردو دنيرو، بعد فترة قليلة من استقبال جده نجم هوليود روبرت دي نيرو البالغ من العمر 79 عامًا مولودًا جديدًا ليصبح أبًا للمرة السابعة وذلك في شهر يونيو الماضي.

روبرت دي نيرو يفقد حفيده بعد شهر من استقبال أصغر أبناء العائلة

وقامت ابنة روبرت دي نيرو، خلال رثاء نجلها الشاب بعد وفاته، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معبرة عن حزنها لفقدانه ولا تعرف كيف ستعيش حياتها وأيامها القادمة بدونه.

ولم تكشف وسائل الإعلام الأجنبية عن سبب وفاة حفيد روبرت دي نيرو حتى الآن وإذا ما كانت هذه الوفاة طبيعية أم جراء حادث مؤسف، وحرص عدد من جمهور ومحبي نجم هوليود على نعي الشاب الراحل، وتأكّيدهم أنَّهم يشعرون بصدمة جراء هذا الرحيل المفاجئ.