أعطال كهرباء فيصل.. طرق بسيطة للإبلاغ عن حالات انقطاع التيار

يتواصل المواطنون مع شركات الكهرباء المختلفة حال حدوث انقطاع أو أعطال في التيار الكهربائي، من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها من جانب المواطنين الراغبين في الإبلاغ سريعا عن انقطاع الكهرباء في جميع أحياء ومدن الجمهورية، وترصد السطور التالية أرقام الإبلاغ السريع عن انقطاع التيار الكهربائي، ومنها أرقام أعطال كهرباء فيصل، أو أرقام تقديم الشكاوى المختلفة لوزارة الكهرباء.

أعطال كهرباء فيصل

لسرعة الإبلاغ عن أعطال كهرباء فيصل حال انقطاع التيار الكهربائي، للمقيمين في حي فيصل، التواصل سريعا عبر الأرقام: 0233306437 - 0233305684 - وذلك من أي هاتف أرضي أو موبايل، أو التواصل مع الخط الساخن على 121.

شكاوى أعطال الكهرباء الهرم

يوجد فرع شركة جنوب الجيزة للكهرباء في حي الهرم، في محطة الأوبرج بشارع الهرم، بجوار ستديو الهرم، ويمكن الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في حي الهرم عبر الأرقام التالية 35857975 - 35822541 - 0235868265.

أعطال كهرباء حدائق الأهرام بمدينة أكتوبر

أما سكان حدائق الأهرام، فيتم الإبلاغ السريع عن انقطاع التيار الكهربائي هناك عبر الأرقام 35851696 ـ 35853797 - 35863707.

طوارئ الكهرباء الخط الساخن

ويستطيع المواطنون التواصل مع أي من شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية للإبلاغ عن الأعطال عبر الخط الساخن للكهرباء وهو 121.

خطوات الإبلاغ عن أعطال الكهرباء عبر الخط الساخن

- الاتصال على رقم 121.

- التحدث مع ممثل خدمة العملاء.

- تسجيل الاسم والمنطقة التي تشهد انقطاع التيار الكهربائي.

رقم طوارئ كهرباء الجيزة

حددت الشركة القابضة للكهرباء رقما خاصا للإبلاغ عن طوارئ كهرباء الجيزة، كما يلي.

- رقم شركة كهرباء الجيزة وهو: 37799369 أو 35857455.

-رقم الخط الساخن لأعطال كهرباء جنوب الجيزة هو: 35855722.

- رقم استقبال الشكاوى والاقتراحات والإبلاغ عن انقطاع تيار كهرباء الجيزة على رقم 37800570.

رقم شكاوى كهرباء جنوب القاهرة

-رقم مرفق الكهرباء: 25763167.

-رقم شبكات جنوب الجيزة هو: 38607361

-رقم معهد تدريب المقطم: 25082417.

-رقم مركز تدريب الدقي هو: 33363451.

رقم مرافق غرب القاهرة هو: 25782436.

رقم شبكات القلعة هو: 25101044.

رقم شبكات المعادي هو: 23594941.

أرقام شكاوى كهرباء جنوب الدلتا

حال حدوث مشكلة انقطاع تيار كهربائي في شركة جنوب الدلتا يمكن التواصل عبر الأرقام التالية:

- 2835989.

- 527935.

- للإبلاغ عن أعمدة إنارة الطرق خلال النهار أو الأمطار الشديدة، يمكن الاتصال على الرقم: 60841.

- شكاوى الكهرباء التجارية على الرقم: 160509.

- للإبلاغ عن قراءات عدادات الكهرباء، اتصل على الرقم 146197.

أرقام شكاوى الكهرباء بعدد من المناطق

- رقم شكاوى كهرباء جنوب القاهرة: 01278117626.

- رقم شكاوى كهرباء شمال القاهرة: 01283388888.

- رقم أعطال كهرباء الإسكندرية: 01289533661.

- رقم أعطال كهرباء البحيرة: 01000549020.

- رقم شكاوى كهرباء جنوب الدلتا: 01207774849.

- رقم أعطال كهرباء شمال الدلتا: 01097217682.

- رقم شركة كهرباء مصر العليا والمحافظات التابعة إليها: 0100282251

أرقام شركة كهرباء الإسكندرية

- رقم شركة الكهرباء في الإسكندرية هو: 01289533661 أو 0128488806.

-رقم مشكلات الفواتير وقراءة العدادات بالإسكندرية هو: 01289463339.

رقم شكاوى شركة كهرباء القناة

- رقم شكاوى كهرباء القناة، اتصل على رقم: 01200015197 - 01200014513.

رقم شكاوى شركة كهرباء البحيرة

- للشكاوي في البحيرة والاستفسارات ومشكلات العدادات، اتصل على رقم: 01000549020 - أو على رقم 91121.