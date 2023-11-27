قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة بني سويف، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة بني سويف، لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، لضمان استمرار الخدمة بالشكل الأفضل.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف للصيانة

وأشار بيان صادر عن ديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إلى أن قطاع كهرباء بني سويف قرر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة بني سويف وذلك السبت المقبل 3 ديسمبر، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 مساءً في نفس اليوم.

أماكن قطع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف للصيانة

وحدد قطاع كهرباء بني سويف، أماكن قطع التيار الكهربائي السبت المقبل عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمدينة بني سويف وهي مستشفى الصدر، مديرية الصحة، هيئة الطرق والكباري، كلبة الطب البشري، هندسة السكة الحديد، الجامعة، وذلك لعمل صيانة دورية على لوحة الجامعة.

اعتذار قطاع الكهرباء بني سويف عن انقطاع التيار

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا مسؤولي المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة.