طريقة حساب الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022

أعلن قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» كيفية حساب الاستهلاك الشهري وأسعار شرائح فاتورة الكهرباء، وعداد مسبق الدفع للقطاع المنزلي عن شهر سبتمبر الجاري 2022.

وأوضح القسم طريقة احتساب الخصومات والمبالغ من الرصيد بعداد الكارت مسبق الدفع حتى يصبح المشترك لديه جميع المعلومات الكافية التي يحتاجها للتعامل مع العداد وبكل شفافية.

حساب الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022

وكشف «قسم العدادات» عن طريقة حساب الاستهلاك الشهري للشريحة الأولى القطاع المنزلي، كالتالي:

- الشريحة الأولي المنزلي «من صفر إلى 50 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 48 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه.

- إجمالي سعر 50 كيلو وات ساعة = 25 جنيها، (50 × 0.48 = 24 جنيهًا + مقابل خدمة العملاء = 1 جنيه)‏.

وأشار إلى أن عداد مسبق الدفع «الكارت»، مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق العدالة.

حساب الشريحة الثانية للاستهلاك المنزلي سبتمبر 2022

وأوضح «قسم العدادات»، طريقة احتساب الشريحة الثانية للاستهلاك المنزلي كالتالي:

- الشريحة الثانية المنزلي «من 51 إلى 100 كيلووات».‎‏

- سعر الكيلو وات بتلك الشريحة أصبح 58 قرشًا، ومقابل خدمة عملاء = 2 جنيها.

- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها «(50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا) + (‏‎50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا) + مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه»..

قيمة خصم فرق سعر خدمة العملاء للعداد الكارت

وأضاف: «يجري خصم فرق في سعر خدمة العملاء 1 جنيه، من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثانية»، 51 كيلو وات ساعة، وكل كيلووات بعد ذلك 58 قرشا».

حساب استهلاك الشريحة الثالثة

أوضح قسم العدادات لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء كيفية احتساب الاستهلاك الشهري للشريحة الثالثة المنزلي، كالتالي:

الشريحة الثالثة المنزلي «من 101 إلى 200 كيلووات»‎‏.

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا، مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه «(150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات».

‏‎- إجمالي سعر 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها «(200 × 0.77 = 154 جنيهًا) + مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات».

وبالنسبة للعداد الكارت، يجري خصم فرق شريحة 28 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثالثة»، 101 كيلو وات ساعة وبعد ذلك كل كيلووات 77 قرشا.