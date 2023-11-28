عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ماراثون انتخابات الرئاسة 2024.. نشاط مكثف للمرشحين وحملاتهم الانتخابية».

ويواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حملات الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة لاستعراض البرامج الانتخابية والتي انطلقت في التاسع من نوفمبر مع الإعلان عن القائمة الانتخابية للمرشحين برموزهم الانتخابية.

موقف توقف الدعاية الانتخابية

وتتوقف الدعاية الانتخابية بالخارج يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري قبل يومين من بدء عملية التصويت للمصريين بالخارج والتي تجري يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر.

وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل في الجمعة 8 ديسمبر قبل بدء التصويت بالداخل يوم العاشر من ديسمبر وتستمر 3 أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.

الانتخابات تخلو من المخالفات

وأكدت لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية عدم تلقيها أي مخالفات بشأن الدعاية حتى الآن، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض 28 لجنة على مستوى الجمهورية لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية على أن تكون هناك لجنة بكل محافظة، عدا محافظة القاهرة التي تحتوي على لجنتين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية، حيث حددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بعشرين مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين في الإعادة.