انخفاض أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، داخل كافة محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية.

وأوضحت الشعبية، أن سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 تبلغ 16 ألفا و411 جنيها فيما تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 327 ألفا و708 جنيهات، كما وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 إلى 32 ألفا و821 جنيها، أما سعر السبيكة 50 جراما في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية تبلغ 163 ألفا و854 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 تسجل 65 ألفا و562 جنيها، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام إلى 17 ألفا و664 جنيها وعن سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 تبلغ في محلات الصاغة 34 ألفا و167 جنيها فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 101 ألف و940 جنيها.