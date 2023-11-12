12 معلومة عن محطات مترو الخط الثالث الجديدة.. من إمبابة لجامعة القاهرة

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له، 12 معلومة عن محطات مترو الخط الثالث الجديدة، الممتد من إمبابة حتى جامعة القاهرة.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن المرحلة والمحطات:

- طول المرحلة 13.6 كيلومتر.

- تخدم المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية حتى جامعة القاهرة.

- تشمل المسافة من «إمبابة – روض الفرج – جامعة القاهرة».

- تم المرحلة 11 محطة منها 4 محطات نفقية و5 محطات علوية و2 محطة سطحية.

- بتشغيل هذه المرحلة يتبادل الخط الثالث الخدمة مع وسائل الجر الكهربائي حول إقليم القاهرة الكبرى وتشمل:

* تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة جمال عبدالناصر

* تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور.

* تبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

* تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد.

* تبادل الخدمة مع الخط السادس في محطة العباسية.

* تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

وسائل ربط جديدة

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على المحطات الجديدة، قائلاً: «إن المحطات الجديدة بمثابة وسائل ربط جديدة وفرتها الدولة لتربط القاهرة الكبرى ببعضها البعض».

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ «الوطن»، أن هذه المحطات نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أن ستغر شكل الحياة في مناطق إنشاءها وتجعلها أكثر حضارة.