«حياة كريمة» وحي الجناين بالسويس يستعرضان جهود الدولة لتطوير الريف

التقى ممثلوا حياة كريمة وحي الجناين في محافظة السويس، بالمواطنين بقرية العمدة، للاطلاع على تطلعات طلبات الأهالي، في ظل التطوير الذي يحدث بقرى القطاع.

وقال اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة المتابعة الميدانية لمشكلات المواطنين، عقد الحي بحضور العقيد عادل طاهر، مسؤول «حياة كريمة» بالسويس، لقاء الأسرة الواحدة بمركز شباب قرية العمدة، حضره لفيف من رموز العائلات والعمل الاجتماعي والمهتمين بالأنشطة التطوعية.

استعراض جهود الدولة في تطوير الريف ومحافظة السويس

وأوضح رئيس حي الجناين أنه جرى خلال اللقاء استعراض جهود الدولة في تطوير قرى القطاع الريفي بمحافظة السويس، بقيادة المحافظ، ومبادرات «حياة كريمة»، التي لمسها المواطن خلال الفترة السابقة، للتغلب على مشكلات الكهرباء فور ظهورها، من خلال إحلال وتجديد ومد كابلات الضغط المتوسط، وتطوير أداء مرافق الصرف الصحي، والبدء في إنشاء محطات معالجة ورفع لخدمة أهالي المنطقة العمدة وأبو سيال و46 والبطراوي.

وأشار اللواء أركان حرب أحمد شاكر، إلى أنه جرى طرح خلال اللقاء، ما جرى في قطاع الصحة، من خلال تغطية معظم مواطنين حي الجناين بمظلة التأمين الصحى الشامل، طبقا للمحددات التي أعلنتها هيئة الرعاية الصحية، وتطوير المنشآت التعليمية، من خلال رفع كفاءة وتطوير منشآت مدرسة سعيد الباشتلي للتعليم الأساسي.

وجرى طرح سوق جديدة للقرية، بشكل حضاري، لتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

حياة كريمة تشارك في جميع مبادرات القرية

وأوضح مدير مكتب حياة كريمة في السويس، أن المبادرات تواجدت بشكل مكثف، وتمثلت في قوافل صحية واجتماعية، ومساعدة المواطنين تجاه المشكلات الصحية، وتواجد مجموعة المتطوعين بصورة دائمة على الأرض، للتصدي لأي مصاعب تواجه المواطنين.

وخلال اللقاء جرى الاستماع لمشكلات المواطنين، ومنها: زيادة ضخ مياه الشرب، وتوفير طرق بديلة للطريق الصحراوي لربط قرية للعمدة بمنطقة أبو سيال و46، ورفع كفاءة طريق ربط قرية العمدة بقرية عامر، وإنشاء صالة مغطاة بمركز الشباب.