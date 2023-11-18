13260 جنيها سعر قنطار القطن جيزة 94 في الشرقية

سجّل سعر قنطار القطن جيزة 94 طويل التيلة في آخر مزاد بمحافظة الشرقية 13260 جنيها، فيما تم الانتهاء من جني المساحات الكلية المنزرعة بالمحافظة.

سعر قنطار القطن في أول مزاد

تستعرض بوابة الوطن سعر قنطار القطن جيزة 94 في محافظة الشرقية وفقا لآخر مزاد علني تم انعقاده وكان قد تراوح سعر قنطار القطن ما بين 15 ألفا وحتى 13 ألفا، إذ سجل سعر قنطار القطن في احد المزادات أكثر من 15 ألف جنيه.

13260 جنيها سعر قنطار القطن

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» أن سعر قنطار القطن صنف جيزة 94 بمحافظة الشرقية سجل 13260 جنيها، مشيرا إلى أن المزارعين انتهوا من جني محصول القطن في الحقول بينما تتجهز الحقول للزراعات الشتوية.

94 جيزة طويلة التيلة:

وأوضح مدير عام مديرية الزراعة خلال حديثه لـ«الوطن» أن المساحة المنزرعة من محصول القطن تسجل نحو 43 ألفا و689 فدانا وكانت المساحة المستهدفة، مشيرا إلى انتاجية فدان القطن بواقع يتراوح ما بين 9 إلى 11 قنطارا، مؤكدا على أن المحافظة تزرع صنف جيزة 94 طويل التيلة.