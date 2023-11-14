سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية.. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن سعر قنطار القطن شهد انخفاضًا بسيطًا، خلال المزاد الثالث لبيع المحصول الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن سعر قنطار القطن بلغ نحو 14480 جنيهًا، لصنف جيزة 94 طويل التيلة.

وأشار إلى أن الدقهلية مشهورة جدًا بزراعة صنف جيزة 94 وهو من أقوى وأنظف الأصناف على الإطلاق ومطلوب جدا لأنه متعدد الاستخدامات.

سعر بيع قنطار القطن

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»: الدقهلية من المحافظات الرائدة في زراعة وإنتاج محصول القطن وتحتل المراكز الأولى في إنتاجه.

ونوه إلى أن متوسط إنتاج القطن في المحافظة يبلغ نحو 9 قناطير للفدان هذا العام، حيث بلغت المساحة المنزرعة 42 ألف و652 فدان على مستوى المحافظة لصنف جيزة 94 طويل التيلة.

وتعد مدينة بلقاس من أشهر المدن وبها أكبر مساحة لزراعة القطن على مستوى المحافظة.

وأرجع «سالم» سبب نجاح المزادات والوصول إلى أرقام كبيرة بالمقارنة بالعام الماضي، إلى تطبيق منظومة تداول وتجارة القطن، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية، وتقوم على بيع القطن من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وسطاء مما يحقق أقصى عائد للمزارع.

منظومة تداول وتجارة القطن أثبتت نجاحها بالدقهلية

وأضاف «سالم»: كان هناك التزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقرته رئاسة مجلس الوزراء حيث بلغ سعر الضمان لقنطار القطن طويل التيلة 5500 جنيه ومتوسط التيلة 4500 جنيه.

وشدد على أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح.

وأشار إلى أن منظومة تداول وتجارة القطن أثبتت نجاحها هذا العام في تسويق القطن في محافظة الدقهلية وحصول الفلاح على أعلى عائد، بالإضافة إلى وجود 27 حلقة في نطاق الدقهلية ساهمت في تداول وتسويق وتجميع القطن بكل يسر وسهولة.