خارج مصر.. بدء الصمت الانتخابي للمرشحين في سباق الرئاسة غدا

تبدأ غدًا، فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وذلك خارج البلاد، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الفترة التي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنسبة للمصريين في الخارج، اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل، قبل يومين من توقيت الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد التصويت في الخارج

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقرات البعثات الدبلوماسية.

خطوات تصويت المصريين في الخارج

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق عدد من الخطوات، كالتالي:

- يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب له.

- يقدم الناخب لرئيس اللجنة بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو جواز السفر، على أن يكون ساري من أجل التحقق من الشخصية.

- يحصل الناخب على بطاقة الاقتراع، ويتوجه إلى المكان المخصص للتصويت.

- وضع علامة أمام المرشح للانتخابات الرئاسية الذي اختاره.

- طي بطاقة الاقتراع، ووضعها في صندوق الاقتراع داخل اللجنة.

- يوقع الناخب داخل كشف الناخبين بما يفيد حضوره والإدلاء بصوته، ثم الانصراف بعد هذه الخطوة.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.