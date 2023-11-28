برلماني: «المتحدة» تقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة

قال أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتخذت موقفا محايدا من جميع المرشحين، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وأعطت كل مرشح الحق في 100 دقيقة دعاية إعلامية على مستوى القنوات والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، ما يؤكد أنّ مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أنّ الدولة تسعى إلى أن تكون الانتخابات المقبلة مشهود لها أمام العالم.

وأضاف فوزي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ الدولة المصرية اتخذت إجراءات وضوابط تجعل العملية الانتخابية تسير على نحو منتظم وأكثر شفافية وحيادية، مشددًا على أنّ الانتخابات الرئاسية أرفع استحقاق دستوري في العالم كله وليس مصر فقط، فرئيس الجمهورية لديه رؤية كاملة وشاملة في جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

إشراف قضائي على الانتخابات

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الهيئة الوطنية العليا للانتخابات تشرف على الانتخابات المصرية وقاضٍ على كل صندوق، مشيرًا إلى أنّ القضاة المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ما يعني أنّ كل صوت سيصل إلى المرشح بمنتهى النزاهة والشفافية.

إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

وأكد أنّ الدولة المصرية حرصت على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت في ظل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، ما يؤكد أنّ الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة.