توقيع الكشف على 118 حالة بالمجان خلال قافلة طبية في الشرقية

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، استهدفت تقديم الدعم الطبي لـ118 مريضا ومريضة بقريتي أبو متنا وصهبرة بمركز ديرب نجم، وقريتي سنجه الزبده وحي مبارك بمركز مركز كفر صقر، وقريتي النخاس وكفرالأشراف بمركز الزقازيق.

دعم منظمات المجتمع المدني

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

تخصصات مختلفة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة الطبية تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لـ54 حالة، مشيرًا إلى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.