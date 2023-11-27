الكشف على 90 مريضا من غير القادرين في قافلة طبية ببني سويف

نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية مجانية بمستشفى بني سويف الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية وغير القادرين بقريتي العواونة ومنشأة الأمراء بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

تعاون بين مؤسسات العمل التنموي والجمعيات الأهلية

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى في بني سويف، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتعاون بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

الأورمان: القافلة تتضمن جراحات وتوفير العلاج والانتقالات بالمجان

من جانبه قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن الجمعية تنظم القوافل العلاجية لدعم المرضى غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة بني سويف، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية لـ12 ألفا و240 مريض عيون، و4120 مريض قلب.