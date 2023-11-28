مدارس ثانوية توجه طلابها إلى سرعة دفع رسوم تأمين التابلت

وجه عدد من المدارس الثانوية، تعليمات مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي، بسرعة التوجه لسداد تأمين جهاز تابلت الثانوية العامة، من خلال البريد أو أماكن الدفع الالكتروني، وتسليم الأوراق إلى أخصائي تكنولوجيا بالمدارس، استعدادا لاستلام التابلت.

استلام تابلت الثانوية العامة

وأكدت المدارس الثانوية في توجيهها المنشور على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه جارٍ الانتهاء من الاستعداد النهائية لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مشددة على ضرورة سرعة سداد التأمينات، التي تبلغ نحو 105 جنيهات، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة، في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.

ويجب تسليم الأوراق التالية:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت، بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد، وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.