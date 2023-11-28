كيف تحصل على الشاشة اللحظية للبورصة المصرية عبر «الموبايل»؟

تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية بمختلف أنواعها، مثل الأسهم العادية والممتازة المملوكة للشركات، والسندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق الاستثمار المغلقة، ويتم تداول هذه الأسهم من خلال الشاشة اللحظية للبورصة المصرية، والتي توفرها بعض شركات السمسرة لعملائها والمستثمرين في البورصة المصرية.

قراءة الشاشة اللحظية للبورصة المصرية

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، طريقة قراءة الشاشة اللحظية للبورصة المصرية للاطلاع على تحركات وأسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

1- الحصول على الشاشة اللحظية

توفر بعض شركات تداول الأوراق المالية الشاشة اللحظية للبورصة المصرية، للعملاء والمستثمرين في البورصة، حيث توفر الشركة هذه الشاشة للعميل الذي يقوم بالتداول في البورصة من خلال، عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالعميل، للدخول على الشاشة اللحظية للبورصة المصرية.

2- مكونات الشاشة اللحظية

تتضمن الشاشة اللحظية للبورصة المصرية، عددا من البيانات التي تهم المستثمر في البورصة المصرية، وهي: أسم السهم، سعر السهم، نسبة ارتفاع أو تراجع السهم، حجم تداولات السهم، قيم تداولات السهم، أعلى سعر وأدنى سعر للسهم.

3- تنزيل تطبيق التداول الخاص

من خلال المتجر الخاص بك على التليفون، تقوم بتنزيل التطبيق الخاص بالشاشة اللحظية للبورصة، والدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، وبدء الاطلاع على الشاشة.

4- متابعة الأسهم على الشاشة اللحظية للبورصة

من خلال الشاشة اللحظية للبورصة، يمكن معرفة أسعار الأسهم، من خلال العمود الخاص ببيانات سعر السهم والوصول لأسعار تاريخية للسهم، بالإضافة إلى معرفة أعلى وأدنى سعر للسهم.