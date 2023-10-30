أرباح أكثر من 23 ألف جنيه في الشهر.. لو استثمرت بهذه الأسهم منذ بداية العام

شهدت البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، أداء إيجابيا ملحوظا، إذ صعدت المؤشرات عند مستويات تاريخية، ليتداول المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، اليوم، عند مستوى 23000 نقطة ليحقق ارتفاع بأكثر من 60%، مقارنة مع مستوى بداية العام الذي كان عند 14960.66 نقطة.

الأسهم القيادية ترتفع بأكثر من 400%

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسهم القيادية شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام تجاوزت 400% في بعض الأسهم، وهو ما يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية من الاستثمار في الأسهم القيادية بالبورصة المصرية، إذ تخطى العائد الخالي من المخاطر على أدوات الدخل الثابت الذي شهد ارتفاعا ملحوظا وتحديدا منذ بداية الأزمة الجيوسياسية مطلع العام الماضي.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه من بين هذه الأسهم التي حققت طفرة سعرية كبيرة خلال تعاملات الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري:

- أسهم موبكو ترتفع 140%

ارتفع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، في العام الجاري 2023، وتحديدًا في التسعة أشهر الأولى من العام بنحو 140%، حيث استهل العام عند مستوى 153 جنيهًا، بينما يتداول الآن عند سعر 366 جنيهًا، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

أرباح أكثر من 23000 جنيه في الشهر الواحد

وفي حالة تم استثمار مبلغ 153000 جنيه وهي قيمة 1000 سهم من أسهم موبكو منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر 2023، تكون الأرباح المحققة من هذا الاستثمار 213 ألف جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ما يعني أن أرباح الشهر تقدر بنحو 23.600 ألف جنيه.

- أسهم أبوقير للأسمدة

شهدت التداولات على أسهم أبوقير للأسمدة نشاط منذ بداية العام، متسهلا العام عند مستوى 42.98 جنيه، ليصل اليوم عند مستوى 67 جنيها بنهاية تعاملات الربع الثالث 2023 بارتفاع أكثر من 55.9%.

أرباح أكثر من 2600 جنيه في الشهر الواحد

وهنا في حالة حساب الأرباح المحققة من شراء 1000 سهم من أسهم شركة أبوقير للأسمدة، في تسعة أشهر الأولى من 2023 تكون قيمة الأرباح 2600 جنيه في الشهر الواحد.

أسهم إسكندرية لتداول الحاويات

استهل سهم إسكندرية لتداول الحاويات تعاملات العام الجاري، عند مستوى 17.46 جنيه، مرتفعًا بأكثر بنحو 91% مقارنة مع مستوى نهاية الربع الثالث عند مستوى 33.30 جنيه.

أرباح أكثر من 1900 جنيه في الشهر الواحد

وهنا في حالة حساب الأرباح المحققة من شراء 1000 سهم من أسهم شركة إسكندرية لتداول الحاويات، في تسعة أشهر تكون قيمة الأرباح 1900 جنيه في الشهر الواحد.

أسهم سيدي كرير

ارتفع سهم سيدي كرير بنحو 170%، في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بعد أن استهل تعاملات العام الجاري عند مستوى 10.93 جنيه، مقارنة مع مستوى 27.50 جنيه إغلاق تعاملات الربع الثالث من العام الجاري.

أرباح أكثر من 1900 جنيه في الشهر الواحد

وفي حالة حساب الأرباح المحققة من شراء 1000 سهم من أسهم شركة سيدي كرير، في تسعة أشهر تكون قيمة الأرباح 1900 جنيه في الشهر الواحد.

أسهم المصرية للاتصالات ترتفع 120%

ارتفع سهم المصرية للاتصالات، بنحو 120% خلال فترة تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث استهل العام 2023 عند مستوى 17.68 جنيه، فيما أنهى تعاملات الربع الثالث 2023 عند مستوى 29 جنيهًا.

أرباح أكثر من 1200 جنيه في الشهر الواحد

ووفقًا للمعادلة الحسابية، تكون الأرباح المحققة من شراء 1000 سهم من أسهم شركة المصرية للاتصالات، في تسعة أشهر الأولى من العام 1257 جنيها في الشهر الواحد.

وأرجع حسام عيد، خبير أسواق المال، هذه الصعود الكبير إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء أغلب الأسهم القيادية وبالتالي دفع المؤشر الرئيسي إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة له عند مستويات 23000 نقطة.