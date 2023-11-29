86 ألف خريج مؤهلات عليا بالقاهرة ونسبة البطالة 10% لعام 2023

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات مديرية العمل أن إجمالي الخريجين بالمحافظة لعام 2023 للمؤهلات العليا 86548 خريجا، كما بلغ إجمالي الخريجين من المؤهلات المتوسطة 42844 وفوق المتوسطة 2618 خريجا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخريجين بالقاهرة بلغ 23486 ذكرا و19358 أنثى من المؤهلات المتوسطة وعدد المشتغلين 92385 ذكرا و13736 أنثى، نسبة البطالة في الذكور 6.6 بينما الإناث 19.5%.

إجمالي الخريجين

وفيما يتعلق بموقف الحاصلين على مؤهلات فوق متوسطة، أوضح التقرير أن إجمالي الخريجين 1871 ذكرا و747 أنثى، وعدد المشتغلين 9169 ذكرا، و3150 أنثى، وعدد العاطلين 680 ذكرا و467 أنثى، ونسبة البطالة 7.4% ذكور و14.8% إناث.

أما حملة المؤهلات العليا ، إجمالى الخريجين 38307 ذكور و48241 إناث، وعدد المشتغلين 42579 ذكور، و20006 إناث، وعدد العاطلين 4400 ذكور و4949 إناث،ونسبة البطالة 10.3% ذكور ،و24.7% إناث .

تسجيل الخريجين

وأشارت مديرية العمل إلى تسجيل الراغبين فى الحصول على وظائف، حيث يتم تلقي وحصر الوظائف بالتنسيق مع القطاع الخاص وفق المؤهلات المتاحة، فضلا عن إتاحة ملتقيات توظيف برواتب مجزية.