حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تستعرض المؤتمرات الداعمة بالخارج
كتب:
آية الله الجافي
03:30 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسي
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من اللقاءات والمؤتمرات الداعمة للرئيس السيسي التي نظمتها الجاليات المصرية بالخارج، على مدار الأيام الماضية.
وجاءت أبرز تلك المؤتمرات في الآتي:
- نظمت الجالية المصرية في أمريكا مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية في الساحل الشرقي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمصر.
فاعلية تأييد السيسي بفرنسا
- نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأيدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.
- نظمت الجالية المصرية في جنيف، مؤتمرًا جماهيريًا دعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.