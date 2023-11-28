«الإصلاح والنهضة»: المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية خطوة على طريق التنمية 

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة تتميز بالتعددية، وستكون بداية مرحلة جديدة للحياة السياسية في مصر.

وأشار «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، إلى استمرار الحملات الدعائية حتى موعد الصمت الانتخابي، قبل انطلاق عملية التصويت للمصريين بالخارج، مؤكدا ضرورة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.