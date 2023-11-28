افتتاح أول حقل إرشادي لزراعة القمح بإحدى مدارس أسوان

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول حقل إرشادي لزراعة محصول القمح بإحدى مدارس المحافظة، بالتعاون مع مبادرة «الغذاء للمستقبل، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري»، التي تهدف إلى دعم زراعة محصول القمح وتعزيز المهارات الزراعية بين الطلاب.

حقل إرشادي لزراعة محصول القمح

ونفذت مديرية التعليم بأسوان حقل إرشادي لزراعة محصول القمح في مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية، في كوم أمبو بأسوان، بالإضافة إلى تأسيس نادي مزارعي المستقبل للقمح للطلاب وأولياء أمورهم.

وحضر حفل الافتتاح، مدير إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس هشام دسوقي زكي، ووفد من مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري.

تدريب 25 طالبا وطالبة على زراعة القمح

وشهدت الفعاليات تدريب 25 طالبا وطالبة على أسس زراعة القمح واستخدام الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، لتحقيق نمو وحماية محصول القمح بشكل أمثل، وتم تعليم الطلاب التقنيات المناسبة للزراعة والري والتسميد والتحكم في الآفات وعمليات الحصاد.

واستمع الحضور إلى أعضاء هيئة التدريس، الذين تلقوا تدريبًا من مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الزراعي، وذلك حول البرنامج الفني لزراعة القمح.

كما تلقى الطلاب تدريبا على المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل الفعال، والقدرة على الإلقاء والإقناع، والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.