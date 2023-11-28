وزيرة التضامن بمؤتمر «معا نحو المستقبل»: نحيي صمود الشعب الفلسطيني

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّها تحيي صمود الشعب الفلسطيني وأطفالهم يعلمونا الصمود وتبقى مصر مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني، معربة عن إدانتها لعمليات القتل والإبادة والمسألة خرجت خارج نطاق اللغة والإنسانية ونرفض المساواة لحماية الأرض والعرض.

وقالت إنَّ الدكتور القس أندريه زكي قيادة وطنية ترعى المواطنة وتسعى لدولة المدنية الحديثة، مشيدة بدور الطائفة في مصر بنشر الوعي والتنمية، متابعة «الحضور الإنجيلي في مصر له أيادي بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية»، مضيفة أنَّ مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «معا نحو المستقبل: المشاركة والعمل» الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم ، وذلك بمشاركة نخبة من قادة فكر ورموز المجتمع المصري.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مصر أنفقت تريليون جنيه لإصلاح التعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة.

وأضافت أن مصر تسعى إلى تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبنائها، ومستمرون في عملية البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات، قائلة "مصر قوية بجيشها وقيادتها وشعبها العظيم، ومصر لها مكانة تاريخية واستراتيجية في المنطقة والعالم.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الجمهورية الجديدة تنشد مواكبة تحديات العصر، ومواجهة تحديات الجيل الرابع والخامس، ودمج جميع فئات المجتمع في العملية التنموية، ومستقبل يتمتع فيه المواطن بالحياة الكريمة، وسكن مناسب وصحة جيدة.

وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت إصلاح عدد كبير من الفجوات التنموية في كافة المجالات، موضحة أن الدولة بدأت بداية قوية ومستمرة في التطور، وأن مستقبل هذا الوطن يلزمه قوة عسكرية وعلمية ومعرفية قوية جدا.

وذكرت أن مصر تثبت يوما بعد يوم أن لها دور فاعل واستراتيجي في المنطقة لا ينكره أحد، فهي تقف أسد مهيب في المنطقة، فدورها في القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصري التي تنصر المظلومين في زمن ضاع فيه حقوق الإنسان.

وأكدت وزيرة التضامن أنَّ عملية بناء الوطن مستمرة في مستقبل يحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها من أجل تحقيق تنمية شاملة، فاستكمال المسيرة يستدعى الدعم بكل جهد وقوة ومن كل صبر وجلد.