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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث اليوم

كتب:

آية الله الجافي
03:42 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، يستعرض خلاله المستشار محمود فوزي، آخر مستجدات عمل الحملة والخطوات المقبلة.

وأوضحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ عقدها للمؤتمر الصحفي الثالث يأتي في ضوء حرصها على التواصل الفعال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج. 

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