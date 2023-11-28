«الإحصاء الفلسطيني»: 2 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي في غزة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن حجم الخسائر التي طالت القطاع الزراعي، إذ قدرت بنحو مليوني دولار أمريكي، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وكشف تقرير نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الإحصاء، عن أن الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي بلغت نحو 1.6 مليون دولار أميركي، نتيجة توقف عجلة الإنتاج فقط، بينما تتضاعف الأرقام عند احتساب الدمار في قيمة الأصول، والممتلكات الزراعية، وحالات تجريف المساحات الزراعية، ما سيضاعف قيمة الخسائر الكلية.

خسائر زراعية تتخطي 180 مليون دولار

وأوضح المركز، إن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار؛ إذ تعمد الاحتلال في عدوانه إتلاف آلاف الأشجار، وتجريف مساحات واسعة من الممتلكات الزراعية.

ويمثل الإنتاج الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في القطاع، لمساهمته في توفير العمالة والتخفيف من حدة البطالة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11% لعام 2022.

وتحتل غزة نسبة 17.6% من إجمال عدد الحيازات الزراعية في فلسطين، 24.7% منها في شمال غزة.