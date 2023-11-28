«تعليم القاهرة» تحصد المركز الأول لفريق الصم في مسابقة أوائل الطلبة

نظمت الإدارة المركزية للتعليم العام للتربية الخاصة، مسابقات أوائل الطلبة لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، ومسابقات أوائل الطلبة لطلاب مدارس التربية السمعية والدمج، ومسابقات أوائل الطلبة لطلاب مدارس التربية البصرية والدمج، لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب بهدف اختيار الفريق الذى يمثل محافظات الإقليم الواحد في مسابقات الجمهورية.

وهنأ أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، فريق الصم لحصوله على المركز الأول، وفريق المكفوفين لحصوله على المركز الثاني بالمسابقة، معربا عن سعادته بتميز وتفوق ذوي الهمم، كما وجّه الشكر لمدير إدارة التربية الخاصة والمشرفين المستهدفين مع الطلاب وتعاونهم الفعال معهم، متمنيا لهم دوام الاستمرار وبذل مزيد من الجهد والتفاني والعمل بروح الفريق لتفعيل الأنشطة والمسابقات، لما لها من أهمية ودور فعال في خدمة الأنشطة التربوية وتنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم ومزيد من النتائج المشرفة لرفع اسم القاهرة عاليا في مختلف المسابقات.

وشارك طلاب ذوى الهمم من طلاب الفكري

- بلال مصطفى سليمان عبدالله أول مهني مدرسة حلوان التابعة لإدارة حلوان.

- سيف السيد عنتر الحسيني، أول مهني مدرسة بن طولون التابعة لإدارة الخليفة .

- بسملة هيثم محمد رضا، ثالث مهني مدرسة حلوان التابعة لإدارة حلوان.

- ندى محمد حسام الدين، أول ثانوي مدرسة هارفرد التابعة لإدارة شرق مدينة نصر.

أسماء الطلاب السمعي

- أمينة عرفة، سلامة أمل، حلوان بنات التابعة لإدارة حلوان.

- أمل هادي، وأمل مديحة، قنصوة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر.

- بيشوي عزت، أمل صلاح الدين التابعة لإدارة النزهة.

- بولا جورج، القومية شبرا التابعة لإدارة شبرا.

أسماء الطلاب البصرى

- عادل سعودي، حمامات القبة التابعة لإدارة الزيتون.

- حبيبة محمد، النور التابعة لإدارة النزهة.

- دعاء ربيعي، النور التابعة لإدارة النزهة.

- أحمد فاضل أحمد، النور التابعة لإدارة الساحل.