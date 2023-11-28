تسليم مشروعات «رزق حلال» لـ60 من الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشروعات «رزق حلال» والذي يضم «رؤوس أغنام» لـ 60 مستفيدًا من الأسر الأولى بالرعاية في قرية دمو التابعة لمركز الفيوم، بقيمة 870 ألف جنيه لتمكينهم اقتصاديًا بالتعاون بين جمعية «رواد صناع الحياة» بالفيوم، التابعة لمؤسسة «صناع الحياة مصر» وبرنامج «فرصة» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار التنسيق بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، في المنحة المقدمة من البنك الدولي.

ورحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي مؤسسة «صناع الحياة مصر» والمستفيدين من برنامج «فرصة» معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات تسليم مشروعات رؤوس الأغنام للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار التعاون البناء والمثمر بين الجمعية، ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل شريك قوي كمؤسسة «صناع الحياة مصر» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم تلك الفئات.

رزق حلال للأولى بالرعاية

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ مشروعات الأغنام التي يجرى تسليمها اليوم، لـ60 أسرة من أهالي قرية دمو وتوابعها، ضمن مشروعات «رزق حلال» للأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من أبناء الوطن، من خلال توفير مشروعات تنموية صغيرة لهم، بما يسهم في اعتمادهم على أنفسهم والانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لتلك الفئات، مؤكدًا على المستفيدين من المشروعات الاهتمام بمشروعاتهم والعمل على رعايتها وتنميتها، والتمسك بتلك الفرص التي تعد باب رزق كبير للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

الفيوم الأكثر استفادة من فرصة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ المحافظة من أكثر المحافظات استفادة ببرنامج فرصة، الذي يعد بابًا للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنّ فكر العديد من مواطني الفيوم انتقل من آلية المساعدة بالدعم المباشر، إلى فكرة تنفيذ المشروعات التنموية الصغيرة، في ظل تغير السياسة العامة للدولة، بجعل المواطن شريكًا أساسيًا في التنمية والبناء، وخطت القيادة السياسية في سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادي الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذت من أجل ذلك قرارات صعبة في ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم.

ضرورة العمل يدًا واحدًا

وأكد المحافظ، على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتشبيك بين مختلف الجهات والهيئات المحلية والعالمية، لافتاً إلى أنّ المحافظة تساند أصحاب المشروعات الصغيرة وتدعمهم للتوسع فيها، في إطار من العمل الموحد والجهود المشتركة، مشددًا على الاستفادة القصوى من المشروعات المسلمة للمستفيدين، مؤكدًا أنّ القادم أفضل بإذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية

ومن ناحيته عبر أحمد غفران استشاري البنك الدولي لبرنامج فرصة مدير العمليات الميدانية للبرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي، عن سعادته بتسليم مشروعات رؤوس الأغنام للأسر المستفيدة من أبناء الفيوم، لتمكينهم اقتصاديًا، بهدف الانطلاق إلى وضع أفضل لأسرهم، مع تأهيل عدد من الشباب المتطوعين بالجمعية كرواد أعمال، ومتابعة المشروعات التي تم تسليمها ميدانيًا.

دعم من البنك الدولي

وأضاف، أن مشروعات الأغنام التي يتم تسليمها اليوم، تأتي بدعم من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج فرصة يعمل على أرض الفيوم منذ سنوات، وقام بالعديد من التدخلات للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في جمعية رواد صناع الحياة ومحافظة الفيوم، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لتحسين المستوى الاقتصادى لمعيشتهم، والعمل على رفع الوعي لديهم بأهمية تنمية مشروعاتهم الصغيرة، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتنمية الأسرة المصرية.

تنفيذ 2500 مشروع للأولى بالرعاية

وفي السياق نفسه، أوضح عبد الرحمن حبت مدير محفظة الاحتياجات الأساسية بمؤسسة صناع الحياة أن المؤسسة بصدد تنفيذ عدد 2500 مشروعًا تنمويًا للأسر الأولى بالرعاية، من خلال برنامج فرصة بقيمة 40 مليون و125 ألف جنيه، بعدد 8 محافظات من محافظات الجمهورية وهيالفيوم، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والقليوبية والشرقية" وتستأثر محافظة الفيوم بعدد 400 مشروعًا من تلك المشروعات، والتي تم تسليم الدفعة الأولى منها اليوم، لافتًا إلى أنّ المشروعات تشمل تريسيكلات، وبقالة، وأعلاف، ورؤوس أغنام، وغيرها.

تسليم 120 رأس أغنام

وكشف المهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة جمعية رواد صناع الحياة بالفيوم، بأنهم اليوم بصدد تسليم مشروعات رؤوس أغنام لعدد 60 أسرة من أهالي قرية دمو وتوابعها، بعدد 120 رأس، بواقع رأسين أغنام لكل أسرة، مع توفير العلف اللازم لها، مشيرًا إلى أن الجمعية نفذت خلال عام عدد من الفعاليات على أرض الفيوم شملت تنفيذ 9 قوافل طبية ضمن حملة 100 يوم صحة، وتسليم 11 تروسيكل، وتأهيل عدد 98 طفلًا وشابًا من خلال مشروعي «ألف» و«قدوة» بواقع 28 طفلًا من سن 6 : 13 عامًا ببرنامج «ألف» لرفع مستواهم الدراسي، و70 شابًا من سن 14 : 20 عامًا ببرنامج «قدوة»، لتدريبهم على العمل التطوعي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور زين العابدين على مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة هبة سعيد جودة مسئول نقل الأصول لبرنامج فرصة بالوزارة، والدكتورة شيرين فتحي منسق برنامج فرصة بمحافظة الفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمستفيدين بالدعم، وحشد من الشباب والفتيات المتطوعين بجمعية رواد صناع الحياة، وبرنامج فرصة بالفيوم.