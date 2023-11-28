أسعار تذاكر قطارات «تالجو» فائق السرعة على خط القاهرة - أسوان

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة تشغيل قطار التالجو يوميًا بين القاهرة وأسوان، والعكس، وهو القطار الرابع الذي يتم تشغيله في إطار عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية في إطار جهود الهيئة لتحسين وتجديد الخدمات وتقديم أفضل خدمة للركاب.

أفضل خدمة في قطار تالجو

ويتميز قطار التالجو بتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين، حيث يعد واحدًا من أفخم أنواع القطارات التي تعمل في مصر، ويقارن بقطارات الدول الأوروبية من حيث الجودة والرفاهية.

أسعار تذاكر قطار تالجو

وتنشر «الوطن» أسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة - أسوان،مع زيادة الطلب على حجوزات القطارات، السريعة خاصةً على خط الصعيد.

تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة أسوان على النحو التالي:

- من القاهرة إلى أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، والدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- من القاهرة إلى سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيهًا.

- من القاهرة إلى قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، والدرجة الثانية 350 جنيهًا.

- من القاهرة إلى الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، والدرجة الثانية 400 جنيه.

- من القاهرة إلى أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، والدرجة الثانية 550 جنيها.

ويتوقف قطار والجو الفاخر في عدة محطات خلال رحلته الذهاب والعودة، وتشمل هذه المحطات: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أدفو، كوم امبو، وأسوان. وفي يوم الجمعة، وكذلك محطة المنيا.