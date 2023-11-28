«الخارجية الأمريكية»: نتمنى تمديد الهدنة لأكثر من يومين ودخول المساعدات إلى غزة

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إنّ بلاده تأمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ترحب بتمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين.

تجديد الهدنة لأكثر من يومين

وأضاف وربيرج، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نريد أن نرى دخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ونتابع مستجدات الهدنة باستمرار، ونتمنى تجديد الهدنة لأكثر من يومين».

وتابع: «نناقش كل موضوعات الهدنة، ونرى أن نعمل ونحاول تمديد الهدنة في هذا الوقت وهناك محادثات حساسة جدا، وهناك أمريكيين رهائن في قطاع غزة وسنستمر في المناقشة مع كل الأطراف مثل إسرائيل ومصر وقطر، وليس لدينا أي تواصل مباشر مع حماس».

حركة حماس لا تسيطر على كل الرهائن

وأكّد أنَّ «حركة حماس لا تسيطر على كل الرهائن، فهناك جماعات أخرى تسيطر على بعضهم، وبالتالي، يصعب التكهن بأي شيء، ونحن نعتبر أن حماس حركة إرهابية ولا نتواصل معها، ونتمنى إطلاق سراح كل المدنيين، وهذا هو موقف الولايات المتحدة».