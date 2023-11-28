4 بروتوكولات تعاون للهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل تصويت المواطنين

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين سواء داخلياً أو خارجياً لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية مع قرب مواعيد الاقتراع المحددة.

بروتوكول تعاون مع البريد

أعلن وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد في أغسطس الماضي: «الهيئة أبرمت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتسهيل نقل معدات الهيئة في كل المحافظات وسرعة الانتشار».

بروتوكولان مع وزارة التضامن والمجلس القومي للإعاقة

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة؛ تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكي المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.

كما يهدف البروتوكول، إلى الاستفادة من الرائدات التابعات للوزارة في مساعدة المكفوفين وذوي الهمم، وأيضًا التوسع في اللجان التي تعتمد على طريقة «برايل» للمكفوفين.

بروتوكول مع الشباب والرياضة للتوعية بالمشاركة بالانتخابات

كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة الشاب والرياضة للتوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة فى الإنتخابات، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

ويهدف البرتوكول إلي توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، في تبادل الخبرات وزيادة وتكثيف المبادرات التى تقوم بها الوزارة لزيادة الوعى لدى الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.