قاتل عصام الصياد في «صوت وصورة» يكشف تعرضه لمواقف كوميدية بعد الحلقة الأخيرة

«مين اللي قتل عصام الصياد»، كان السؤال الدارج بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبين جمهور مسلسل «صوت وصورة»، الذي استحوذ على الاهتمام خلال الأيام الماضية، فلم يسلم أحد من المشاركين في العمل من الاتهامات.

الشكوك طالت الكثيرين، بداية من «رضوى» المتهمة الأولى حتى زوجة المجني عليه، لكن الحلقة الأخيرة كانت عكس كل التوقعات بالكشف عن هوية القاتل.

ربما خلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل «صوت وصورة» الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع، حالة من التساؤلات والجدل بين الجمهور بعد الكشف عن هوية قاتل الدكتور عصام الصياد، وهو «وليد» شقيق المحامي، الذي لعب دوره الفنان أحمد ماجد.

الفنان أحمد ماجد، كشف لـ«الوطن» كواليس دوره في «صوت وصورة» وأبرز المواقف الكوميدية التي تعرض لها من قبل الجمهور عقب الكشف عن هوية قاتل الصياد، قائلًا: «حبيت الشخصية أول ما قرأتها، وكانت مختلفة عن أي دور عملته، مبسوط بردود الأفعال في الشارع».

«الناس كانت مستنية تعرف مين القاتل وحصل لي مواقف كوميدية بسببه»، عبارة واصل من خلالها الفنان أحمد ماجد، الحديث عن دوره في مسلسل «صوت وصورة»، مضيفا: «كنت متوقع نجاح العمل والحلقة الأخيرة أخلفت التوقعات، الناس كانت بتقابلني في الشارع ومبسوطين إنهم بيتصوروا مع القاتل».

موقف كوميدي بعد الحلقة الأخيرة

ومن أبرز المواقف الكوميدية التي تعرض لها الفنان أحمد ماجد، بعد الكشف عن هوية القاتل، قال: «كنت في مول ما وعايز أركن العربية وفي واحدة كانت بطيئة جدا وقولتلها ممكن بسرعة، بصت لي قالت إيه ده وليد عبود اللي قتل الدكتور، قولت لها ممكن ننجز بدل ما أعملها معاكي أنتِ كمان».

حنان مطاوع ممثلة موهوبة وصاحبة عقلية كبيرة

تحدث الفنان الشاب عن كواليس التعامل مع الفنانة حنان مطاوع والتي أثنى عليها وعلى تمكنها من أدواتها قائلًا: «موهوبة جدا محظوظين بوجود نجمة بالعقلية دي والاجتهاد والتركيز ده، كان كل الكرو بيدعمني جدا، خاصة في مشهد قتل عصام الصياد، أصريت أعمله كله مع خوفهم عليا من التعرض لإصابات».