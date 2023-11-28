بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح اجتماع مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم، الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

الجلسة الافتتاحية لمجلس البطاركة

شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، كما يشارك في جلسات المجلس أصحاب النيافة والسيادة، مطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، حيث يتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية، الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، بقيادة غبطة البطريرك، الذي أكد في كلمته أهمية التكوين المستمر، والتنشئة الكنسية، كما ألقى السفير البابوي بمصر كلمة، أشار فيها إلى ضرورة التنشئة الروحية، والإنسانية، لأنها تنشئة مستدامة، بالإضافة إلى أهمية عيش حياة الصلاة لجميع المقبلين على الدعوات.

معلومات عن الاجتماع النصف سنوي الدوري لمجلس البطاركة

الجدير بالذكر أن الاجتماع النصف سنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، يقام في الفترة من الثامن والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري.