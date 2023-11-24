بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

لقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك مع وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم

شارك في اللقاء الأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس، والأخ كامل حلمي، والأخ ماجد فوزي، مسؤولا المجلس، حيث قدم الحضور التهنئة إلى صاحب الغبطة، بمناسبة تذكار سيامته الأسقفية، مقدمين له الشكر، على دعمه لجنود مريم بمصر.

وتعرف الأب البطريرك على ما تم إنجازه خلال العام الماضي، بالمجلس الإقليمي، أو المجالس العليا، والمحلية، كما تمت مناقشة برنامج المجلس الإقليمي، خلال العام المقبل، الذي يأتي تحت شعار "كونوا قديسين".

اهتمام المجلس بالنشيء

وأكد المجلس الإقليمي لجنود مريم تبني المجلس لفرفتي الأشبال، والتكوينية، من خلال لجنة الأشبال، التى تسعى إلى الاهتمام بهذا النشيء، لأنه مستقبل المنظمة.

تضمن اللقاء أيضًا بعض التوصيات الأبوية من بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى للمنظمة، بنكران الذات، والاهتمام بالكتاب المقدس.

وفي الختام، زار الوفد الكنيسة، الملحقة بالمقر البطريركي، حيث شرح غبطة أبينا البطريرك بهم رموز الأيقونات، الموجودة بها.