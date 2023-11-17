بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد تخريج الدفعة 53 من معهد التربية الدينية بالسكاكيني

شهد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، تخرج الدفعة الثالثة والخمسين لخدام وخادمات معهد التربية الدينية، بالسكاكيني.

شارك في الاحتفال الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، والأخت ماري جوزيفا كرومل، مديرة المعهد، وبعض الآباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

كلمة الأنبا إبراهيم إسحق في الاحتفال

بدأ اليوم بكلمة الأنبا إبراهيم إسحق الافتتاحية، حيث تضمن الاحتفال كلمة الأخت جوزيفا كرومل، وعرض أفلام تسجيلية لعمل المجموعات التي تدربت في كنائس: العائلة المقدسة بالمطرية، وسيدة البشارة بالمهاجرين، والعائلة المقدسة بالزيتون.

وفي كلمته، أكد الأنباء إبراهيم إسحق أهمية دور خادم نشاط التعليم المسيحي في نقل الإيمان المسيحي للمخدوم، مشيرًا إلى أن الكنيسة، هي جماعة المعمدين.

بطريرك الكاثوليك يشدد على ضرورة التكوين الشخصي للخادم

وشدد الأب البطريرك على ضرورة التكوين الدائم الشخصي المستمر، لمعلم خدمة التربية الدينية، كما تناول غبطته آخر مستجدات المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية، خلال الفترة الأخيرة.

تضمن اليوم أيضًا ترنيمة روحية، قدمها بعض الإخوة والأخوات السودانيين، وفي الختام تم توزيع شهادات التخرج، والهدايا التذكارية على الخريجين، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية.

وانتهى الاحتفال برتبة الإرسال لخدام وخادمات نشاط التربية الدينية، بقيادة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

الجدير بالذكر أن عدد الخريجين للدفعة الثالثة والخمسين، من معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، بلغ ثمانية وعشرين خريجًا وخريجة.