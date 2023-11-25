بطريرك الكاثوليك يترأس قداس منح درجة المرتل لشمامسة كنيسة العذراء بعزبة النخل

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس منح درجة المرتل لعدد من شمامسة كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

قداس منح درجة المرتل

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تحدث صاحب الغبطة في كلمة العظة حول أهمية الالتزام بممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين دائمًا، وفعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية، من قبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتقاط الصور الختامية معه.

الأنبا باسيليوس يتفقد دير راهبات القلب المقدس بسمالوط

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، راهبات القلب المقدس، بسمالوط

جاء ذلك بحضور القمص أنطونيوس نان، راعي كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط، والأب أيوب يوسف، راعي كنيسة أم المخلص، ببردنوها، والأخت هدى فؤاد، الرئيسة الإقليمية لراهبات القلب المقدس، والأخوات الراهبات.

وتفقد نيافة المطران جميع الأنشطة الخدمية بالدير، مقدمًا كلمات الشكر للحاضرين، كما عبر الأنبا باسيليوس عن امتنانه للأخوات الراهبات، لجميع مجهوداتهن المبذولة، بالكنيسة، والإيبارشية.