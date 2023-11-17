بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في الاحتفال بتأسيس المركز الثقافي الفرنسيسكاني

شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، وافتتاح المؤتمر الدولي الخامس للمركز «التراث الثقافي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام»، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.

احتفال تأسيس المركز الفرنسيسكاني

شارك في الاحتفال عدد من الآباء المطارنة، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بجانب عدد كبير من المثقفين، ومديري المتاحف بالقاهرة، وأساتذة، وطلبة الجامعات المصرية، والمعاهد الأكاديمية، والشباب المهتمين، بمجال دراسة القبطيات.

كلمة بطريرك الكاثوليك

تضمن الاحتفال كلمة البطريرك، التي دارت حول «أهمية المركز كأداة تعليمية وكعنصر ربط بين جميع أطياف المجتمع، مهنئًا الأب ميلاد شحاتة، ومشجعًا المشاركين، من أجل التقدم دومًا إلى الأمام، لخير أبناء المجتمع».

تضمنت الأمسية الاحتفالية أيضًا كلمات عدد من الحضور، وكرّمَ المركز الثقافي الفرنسيسكاني، مجلس إدارته، والأساتذة، وبعض الطلاب، والمساهمين، والعاملين، فيما جرى ترديد عدد من الترانيم المتنوعة.