بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس الاجتماع العام لاتحاد الرهبانيات النسائية

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع العام لاتحاد الرهبانيات النسائية، وذلك بمدرسة القلب المقدس، بمصر الجديدة.

لقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك مع اتحاد الرهبانيات

شارك في اللقاء سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، حيث بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي، ثم قدم الأب البطريرك ملخصًا عن أعمال سينودس الأساقفة، الذي انعقد، بروما في أكتوبر الماضي، كما شارك غبطته أيضًا بنبذة عن المضمون مع خبرته المليئة، بحضور الروح القدس.

تلا ذلك، تقديم السفير البابوي بمصر، بعض الاقتراحات حول إعداد اليوبيل الحياة المكرسة في أكتوبر 2025 وهي:

- الالتزام بالمهمشين في المجتمع.

- رعاية الخلق والحفاظ على البيئة.

- الأخوة الشاملة والتضامن.

واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

كما ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس منح درجة المرتل لعدد من شمامسة كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تحدث صاحب الغبطة في كلمة العظة حول أهمية الالتزام بممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين دائمًا، وفعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية، من قبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتقاط الصور الختامية معه.