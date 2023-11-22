سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر طن الحديد اليوم الأربعاء22-11-2023 في مصر، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و548 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد عز

- سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء22-11-2023 نحو 40 ألفًا و599 جنيهًا بحسب بوابة الحكومة للأسعار.

أسعار طن الحديد

تنشر الوطن تفاصيل سعر طن الحديد في المصانع والشركات وفق المعلن على بوابة الأسعار المحلية والعاليمة اليوم وهي كالتالي.

-سعر طن حديد المصريين 39 ألف جنيه.

- وصل سعر حديد بشاي إلى 40 ألفًا و100 جنيه .

- سعر طن حديد العتال بلغ 38 ألفًا و100جنيه.

- وسجل سعر حديد سرحان 37 ألفًا و200 جنيه.

- وصل سعر حديد المراكبي 37 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد مصر ستيل اليوم في الأسواق المصرية سجل 36 ألفًا و500 جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد العشري 37 ألف جنيه.

-سعر طن حديد الكومي والسويس للصلب وصل إلى 37 ألف جنيه.