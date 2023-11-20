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‎سعر طن الحديد اليوم في الأسواق.. حديد عز يتراجع أكثر من 600 جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
11:03 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
حديد تسليح

حديد تسليح

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-11-2023 في الأسواق، حيث تراجع سعر طن حديد عز إلى 40677.96 جنيه، مقارنة بـ40044.16 سعر الطن أمس، ليتراجع بقيمة 633.8 جنيه للطن، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38583.61 جنيه.

أسعار الحديد اليوم فى مصر

وترصد السطور التالية سعر طن الحديد اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر، كما يلي.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفا و677 جنيها.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفا و583 جنيها.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشرى: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 39 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 36 ألفا و500 جنيه للطن.

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بقلم وليد عبد السلام