تراجع كبير في سعر طن الحديد اليوم الاثنين.. «الحق اشتري»

سجل سعر طن الحديد اليوم، تراجعا كبيرا في الأسواق، إذ انخفض سعر طن حديد نحو 667.72 جنيه، فيما تراجع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 192.56 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعه لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم الاثنين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الاثنين 13-11-2023، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد عز: 40 ألفا و808 جنيهات.

- سعر حديد بشاي: 41000 جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 38000 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 38000 جنيه للطن.

- سعر حديد العشرى: 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 39000 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 36500 جنيه للطن.

اجتماع الشعبة العامة لمواد البناء

وعقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارتها من أجل بحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة للمشكلات التي تواجه التجار، فيها طالبت بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.