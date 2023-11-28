«مصر الحديثة» بالغربية يعقد مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

نظم مؤتمر مصر الحديثة مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور اللواء أسامة بدير، أمين عام الحزب بالقاهرة، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات الحزب بالغربية وممثلين الأوقاف والكنيسة والقيادات الشعبية والآلاف من المواطنين.

واستعرض الحضور في كلمتهم الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي، في مختلف المجالات والقطاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والقطاع الداخلي، وأن الكل وراء المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة في الانتخابات وممارسة الحق الدستوري.

المكانة المصرية

وأوضحوا أن مصر عانت بعد 2011 من الإرهاب وعدم الأمن، إلى جانب تدهور الأوضاع السياسية المصرية مع الدول، والآن وبعد 12 عاماً وفي ظل تولى قيادة سياسية حكيمة استطاعت عودة الأمن إلى البلاد، والنهوض لم يكن في الأمور السياسية فقط، بل في كل المجالات والقطاعات واستطاعت مصر العودة إلى الساحة السياسية والاقتصادية وصاحبة كلمة وخير مثال على ذلك ما حدث في أزمة غزة وتنفيذ كلمتها وقدرتها على تهدئة الأوضاع بين الطرفين.

المشاركة واجب وطني

وبين الضيوف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وعلى كل مصري أن ينزل ويشارك من أجل إظهار الصورة إلى دول العالم بأن الشعب المصري وراء رئيسه وأنه شعب واع في ممارسة حقوقه الدستورية.