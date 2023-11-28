أستاذ قانون: تصويت المصريين في الخارج ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنَّه يمكن للمصريين بالخارج معرفة مكان اللجان الانتخابية التي سيدلون بأصواتها فيها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها، موضحاً أنَّ أيام التصويت هي الجمعة والسبت والأحد، وفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أيام الإجازات والعطل الأسبوعية في الخارج.

«خضر»: التصويت في الخارج باستخدام «الرقم القومي» أو جواز السفر

وأضاف «خضر»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، والمُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنَّ عملية التصويت ستتم من خلال إما بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر المُميكن ومثبت فيه الرقم القومي وشرط أن يكون سارياً.

13 مليون مصري مقيم بالخارج.. 75% منهم له حق التصويت

وتابع أستاذ القانون الدستوري: «هناك حوالي 13 مليون مصري مقيم بالخارج، والسعودية تعد الدولة التي بها أكبر جالية مصرية بعدد 3 ملايين مصري، يليها الأردن بعدد 1,5 مليون»، لافتاً إلى أنَّ النسبة التي يحق لها التصويت من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج تبلغ حوالي 75%.

واستطرد «خضر»: «النسب الفعلية التي كانت تصوت في الانتخابات السابقة كانت هشة للغاية، لكن مع اختلاف الوضع الحالي في ظل حس سياسي ومجتمعي ووطني أقوى بكثير متوقع زيادة المشاركة»، مشيراً إلى أنَّ هناك وضع خاص للانتخابات الرئاسية الحالية في ظل ظروف عالمية وإقليمية غريبة مرت بمصر.

وأكد أنَّ مصر هي من تدير الأزمة الحالية في قطاع غزة، «سواء الهدنة أو معبر رفح أو محاولة التهجير وما إلى ذلك.. استحالة تتم هذه المخططات ومصر تدير الأزمة»، «المفترض أن يكون هناك اصطفاف وطني، بمعنى «الكل يتخانق على الذهاب إلى اللجنة، ولا ينتظر إلى آخر يوم في التصويت، بل من أول يوم طالما يستطيع، خاصة في ظل وجود الهيئة الوطنية للانتخابات التي يسرت كثيراً من عملية التصويت، وعلى المصريين المقيمين بالخارج الاستفادة من هذه التيسيرات».