كيف يتخلص الجسم من الخمول في الشتاء؟.. داخله «ترموستات» طبيعية

فرق الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، بين الإنسان الذي خلقه الله تعالى والثلاجة التي هي من صنع الإنسان، حيث إن الثلاجة بها ترموستات تضبط حرارة الثلاجة من الداخل على الرغم من أن درجة حرارتها من الخارج نفس درجة حرارة الغرفة، أما الإنسان، فهناك «تروموستات ربانية» بالمخ تضبط درجة حرارته الداخلية بـ37 درجة مع اختلاف درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة بالخارج، ودرجة حرارة الجلد من الخارج.

كيف يحتفظ الجلد بدرجة حرارته؟

وأضاف «فهمي» في حوار مع الإعلامية مروة عمر ببرنامج «البيت» على قناة «الناس»، أن الجلد رغم حرارته تقترب مع درجة الحرارة الخارجية لكنه يظل محتفظا بدرجة حرارته بعيدا عن درجة الحرارة الخارجية فلا تكون درجة حرارته 42 درجة على سبيل المثال، وذلك عن طريق مستقبلات موجودة بالجلد وموجودة بالأحشاء متواصلة مع المخ.

تخلص الجسم من الخمول بالشتاء

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الجلد يتعرف على فصل الشتاء وفصل الصيف من خلال هذه المستقبلات الموجودة به، كاشفا أن الجسم يقوم بهدر الطاقة الزائدة المرتبط إنتاجها بالجسم بفصل الصيف، أما في فصل الشتاء تقوم الأوردة بالإغلاق للحفاظ على الطاقة وحماية الإنسان من الخمول بفصل الشتاء.