أمين «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد مؤتمر مستقبل وطن بالبحر الأحمر مشاركة آلاف المواطنين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

دعا عماد سيف أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، جموع المواطنين، بالنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا خلال كلمته فى المؤتمر أن جميع مواطني مصر يؤيدون المرشح عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

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بدأت فعاليات مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة بالسلام الوطني وقراءة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن الانجازات والمشروعات القومية في مصر بشكل عام.

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تدعم السيسي

وأشار الشيخ محمد حسنين، رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، خلال كلمته بالمؤتمر إن المواطنين أجمعوا على دعمهم لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات مؤكدا أن السيسي أنجز ما لا يمكن إنجازه وأعاد لمصر كيانها.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الدقاق، أمين التنظيم بأمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا من المواطنين من مدن محافظة البحر الأحمر لتأييد المرشح الرئاسيى عبد الفتاح السيسي مضيفاً أن ذلك رسالة قوية بأن لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.