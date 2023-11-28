مؤتمر حاشد للعاملين بالبنك الزراعي في الدقهلية لدعم الرئيس السيسي

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في دورة انتخابية جديدة، وشارك المؤتمر الذي تم عقده في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الآلاف من المواطنين المؤتمر لمساندة المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

شهدنا تطورات عظيمة وإنجازات على أرض الواقع

وقالت النائبة سلاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي تقلد المنصب، وتولي قيادة مصر وهي في أسوأ فترة تولي الحكم بعد ثورة لا يوجد احتياط مالي ولا مخزون استراتيجي والاقتصاد منهار وبكينا وقتها لأننا كنا على وشك الإفلاس وكنا على حافة الهاوية، وخلال شهور تخطينا المراحل الصعبة وشهدنا تطورات عظيمة وإنجازات على أرض الواقع خلال فترة قياسية ووجود الامن الغذائي، وبالرغم من كل هذه المشاكل التي واجهت مصر أننا في أمن وأمان.

وتابعت «سلاف» المرأة المصرية كان لها دور كبير وجبار في نهوض الدولة المصرية هي التي تخطت الكثير من هذه الأزمات بسبب تحملها وإيمانها بالرئيس السيسي لم تشتكِ نهائيا بل بالعكس وقفت بجانب مصر ودعمت القيادة السياسية وتحية لكل مرأة مصرية استشعارها بالخطر جعلها تتحرك وخرج، وقالت لا للفوضى ولا للإرهاب وساهمت في الإصلاح وأمنت بالقيادة السياسية.

وشددت الرئيس السيسي كان يحارب من جهة للحفاظ على أمن مصر ويد أخرى كانت تبني وتصلح بالرغم من وجود المشككين وحروب الجيل الرابع، كانت رؤيته أعلى من رؤيتنا وسنرد الجميل للسيسي وكلنا مؤمنين بالقضية وسنصطف أمام اللجان وهذا ويوم الانتخابات الرئاسية سيكون الرد على الخارج قبل الداخل.

%80 من المعونات لأرض غزة من مصر

وواصل الشيخ عماد الشريف، مفتش الأزهر بالدقهلية، في عهد الرئيس السيسي 80% من المعونات لأرض غزة من مصر تم تسليح الجيش المصري بأحدث الوسائل وتغيير منهج التعليم بعد الحفظ إلى الفهم مصر شهدت انجازات عديدة في عهده لا تعد ولا تحصى من ضمنها أطلق 4 أقمار صناعية وتعمير سيناء وتطهيرها من الدواعش والمخدرات، والقضاء على معظم العشوائيات وإصلاح أكثر من مليوني فدان زراعي وإصلاح شبكات الصرف الصحي والانتهاء من بناء الكباري، الانتخابات الرئاسية واجب وطني وواجب ديني وشهادة حق.