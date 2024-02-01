التسجيل في موقع وزارة الداخلية.. استخرج مستنداتك إلكترونيا من المنزل

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية على تحويل جميع الخدمات لإجرائها إلكترونيا من خلال المنصات التي توفرها الوزارات والهيئات للمواطنين، في إطار حرصها على تنفيذ خطة التحول الرقمي، ومن أبرز تلك الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين إلكترونيا لاستخراجها من المنزل، تلك المستندات والوثائق الرسمية المهمة، مثل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وصحيفة الأحوال الجنائية ودفع قيمة المخالفات المرورية من خلال التسجيل في موقع وزارة الداخلية.

كيف يتم التسجيل في موقع وزارة الداخلية المصرية؟

وحتى يتمكن المواطنون من استخراج جميع المستندات التي يرغبون في استخراجها، يجب التسجيل في موقع وزارة الداخلية أولا، حتى يكون لكل مواطن حساب خاص به، يمكنه من إجراء جميع الخدمات التي يرغب بها، وجاءت خطوات التسجيل كما يلي.

- يقوم المواطن في البداية بالدخول لموقع وزارة الداخلية، من خلال البحث عنه في محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنــــــــــــا.

كيف أسجل في موقع الأحوال المدنية؟

- وبعد الدخول للموقع وظهور الصفحة الرئيسية، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالأحوال المدنية، والموجودة بين الخدمات الأخرى التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- يختار المستخدم الراغب في التسجيل في موقع وزارة الداخلية الأيقونة الخاصة بتسجيل الحساب، بالضغط على أيقونة «دخول/ حسابي»، الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية.

- وفي حالة إذا كان المستخدم لديه حساب على موقع وزارة الداخلية يقوم بإدخال البريد الالكتروني الخاص به، وكلمة المرور المسجل بها عبر الموقع.

- أما إذا كان ليس لديه حساب مسجل على الموقع، يتم الضغط على أيقونة «إنشاء حساب جديد».

- ومن ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل في موقع وزارة الداخلية، وتتمثل في «الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، العنوان، الوظيفة، الجنسية، رقم المحمول، الرقم القومي، المقطع الأول لاسم الأم، رقم المصنع، المحافظة».

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على «سجل الآن».

- ثم تظهر أمام المواطن رسالة تفيد بنجاح التسجيل في موقع وزارة الداخلية، وبعدها يقوم المواطن بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول لإجراء الخدمات عبر الحساب الذي تم تسجيله.

ما هي الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية؟

وتوفر وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الإلكترونية، وتتمثل في ما يلي.

1- شهادة ميلاد أول مرة

تتيح هذه الخدمة استخراج وثيقة ميلاد أول مرة لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين، ويصل سعر الخدمة إلى 80 جنيها.

2- شهادة ميلاد

ولاستخراج شهادة ميلاد إلكترونيا، يجب كتابة اسم المستفيد واسم الأم له بطريقة صحيحة، فالمستفيد هو الشخص الذي سيتم طباعة الشهادة له، ويجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو لأحد أقرباء الدرجة الأولى، ويصل سعر الخدمة إلى 65 جنيها.

3- قيد وفاة

تتيح هذه الخدمة استخراج قيد وفاة لمقدم الطلب أو لشخص آخر فى حدود الشروط والقوانين، ويصل سعر الخدمة إلى 65 جنيها.

4- وثيقة زواج

وللراغبين في استخراج وثيقة زواج، يجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقا، كما يجب كتابه بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي)، ومراعاة أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل 1962، وأن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن، ويصل سعر استخراجها إلى 70 جنيها.

5- قيد عائلي

تتيح هذه الخدمة استخراج قيد عائلي لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين، وتتمثل في ما يلي.

- يجب أن يكون سبق واستخرج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عاما.

- يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية «أب، أم، أخ، أخت».

- يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة «زوج، زوجة، أبناء».

- يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقا.

6- قيد فردي

يجب أن تكون الحالة الأجتماعية ببطاقة الفرد هي الحالة الاجتماعية الحالية، وأن تكون الحالة الاجتماعية بالبطاقة أعزب أو مطلق أو أرمل.

7- بطاقة رقم قومي بدل فاقد/ تالف

تتيح هذه الخدمة استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد/ تالف لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين، بسعر 175 جنيها، وجاءت الشروط كما يلي.

- يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت علي أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات.

- في حالة مرور أكثر من 7 أعوام على إصدار البطاقة السابقة يتم الإصدار ورقيا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقا.